Романцев: «Каждое новое появление россиян в Европе доказывает, что наш футбол растет»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» отреагировал на то, что полузащитник Александр Головин признан лучшим игроком прошедшего сезона в «Монако» по версии болельщиков.

— Ожидали, что французские болельщики признают Александра Головина лучшим игроком сезона в «Монако»?

— Искренне рад за этого упорного парня, сумевшего заявить о себе в чемпионате страны, воспитавшей таких звезд, как Копа, Фонтен, Платини, Зидан... Головин — пример не только для того же Тюкавина, но и для многих молодых футболистов, которые должны стараться выйти на такой же уровень! И это не только стимул для их роста. Ведь каждое новое появление россиян в Европе — лучшее доказательство того, что, несмотря ни на какие запреты, наш футбол растет и двигается вперед. И за это огромное спасибо Саше Головину!

В минувшем сезоне Головин сыграл в 27 матчах за «Монако» во всех турнирах, забив шесть голов и сделав столько же результативных передач. 27-летний хавбек выступает за монегасков с 2018 года.