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Ромарио: «На своей позиции я был лучше, чем Месси»

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Легендарный бразильский нападающий Ромарио сравнил себя с аргентинским форвардом Лионелем Месси.

05.02.2023 | Тоттенхэм — Манчестер Сити

«Мы с Месси — разные игроки. На его позиции лучше он, но на моей позиции лучше я», — заявил экс-форвард в интервью ESPN.

На прошедшем ЧМ-2022 в Катаре сборная Аргентины в финале победила Францию (3:3, пенальти — 4:2). 37-летний Месси оформил дубль и был признан лучшим игроком турнира.

В текущем сезоне аргентинский нападающий провел за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
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Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
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Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Лионель Месси
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