Ромарио: «На своей позиции я был лучше, чем Месси»

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Легендарный бразильский нападающий Ромарио сравнил себя с аргентинским форвардом Лионелем Месси.
«Мы с Месси — разные игроки. На его позиции лучше он, но на моей позиции лучше я», — заявил экс-форвард в интервью ESPN.
На прошедшем ЧМ-2022 в Катаре сборная Аргентины в финале победила Францию (3:3, пенальти — 4:2). 37-летний Месси оформил дубль и был признан лучшим игроком турнира.
В текущем сезоне аргентинский нападающий провел за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.
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Основные источники исследования