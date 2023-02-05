Ромарио: «На своей позиции я был лучше, чем Месси»

Легендарный бразильский нападающий Ромарио сравнил себя с аргентинским форвардом Лионелем Месси.

05.02.2023 | Тоттенхэм — Манчестер Сити

«Мы с Месси — разные игроки. На его позиции лучше он, но на моей позиции лучше я», — заявил экс-форвард в интервью ESPN.

На прошедшем ЧМ-2022 в Катаре сборная Аргентины в финале победила Францию (3:3, пенальти — 4:2). 37-летний Месси оформил дубль и был признан лучшим игроком турнира.

В текущем сезоне аргентинский нападающий провел за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.