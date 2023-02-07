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Сегодня, 08:45

Роналдиньо: «Очень рад успеху Месси на чемпионате мира в Катаре»

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо высказался о победе аргентинского нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.

«Очень рад успеху Лео на чемпионате мира в Катаре. Ему именно этого не хватало для великолепной карьеры. После этой победы ему нужно продолжать радовать болельщиков своей игрой. Он может это делать еще минимум на протяжении трех лет. Невероятный игрок», — приводит слова Роналдиньо Sport.es.

На прошедшем ЧМ-2022 в Катаре сборная Аргентины в финале победила Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний Месси оформил дубль и был признан лучшим игроком турнира.

В текущем сезоне аргентинский нападающий провел за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.

Лионель Месси
Роналдиньо
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Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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