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Сегодня, 16:52

Роналдо: «Мбаппе будет первым, кто добьется того, чего достигли Месси и Роналду»

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими.
Фото Global Look Press
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Легендарный бразильский нападающий Роналдо рассказал о своей встрече с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе на церемонии награждения The Best.

«Я поприветствовал Килиана, мы немного поболтали. Мбаппе — особенный парень, и каждый раз, когда мы видимся, то хорошо общаемся. Я рад увидеться с ним. Я считаю, что Мбаппе уже несколько лет является великолепным футболистом с выдающимся талантом. Мбаппе станет первым, кто добьется того, чего достигли Криштиану Роналду и Месси», — приводит слова Роналдо RMC Sport.

24-летний Мбаппе попал в символическую сборную 2022 года по версии ФИФА и занял второе место в голосовании за лучшего игрока года. Лучшим игроком 2022 года был признан нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси.

Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Роналдо
Футбол
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