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Сегодня, 14:41

Роша рассказал, как относится к критике в адрес Неймара

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, как относится к критике в адрес своего знаменитого соотечественника, нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Неймар не просто важен, он идол. Показывает невероятную игру. Претензии к нему не совсем справедливы, хотя моменты, о которых ты говоришь, случаются иногда. Нам, защитникам, конечно, такое не нравится. Но таков уж стиль Неймара. А судить пусть будут арбитры», — приводит слова Роши Sport24.

В нынешнем сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 29 матчей, забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-23-villian-rosha-o-simulyatsiyakh-neymara-nam-zashchitnikam-konechno-takoye-ne-nravitsya-no-takov-yego-stil
Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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