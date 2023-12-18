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Сегодня, 07:19

Российская гандболистка Чернышева рассказала, как Мбаппе ночевал у нее дома

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Трехкратная чемпионка России по гандболу в составе волгоградского «Ротора» Татьяна Чернышева рассказала, как в ее доме ночевал маленький Килиан Мбаппе.

«Я же играла вместе с его мамой, которую зовут Файза Ламари. По происхождению алжирка, она так и не меняла свою девичью фамилию. Когда Килиану было лет 9-10, они с ним даже ночевали у нас. У них был очень ранний рейс, мы же живем совсем рядом с аэропортом Бордо. Общались и тогда, когда Килиан уже играл за «Монако». Но потом Файза обрубила контакты со старыми знакомыми по гандболу. Об этом мне говорили француженки, с которыми мы вместе играли», — приводит слова Чернышевой «Гандбол. Быстрый центр».

Во Франции Чернышева выступала за «Бонди».

Мбаппе выступал за «Монако» с 2015 по 2018 год. Он провел за клуб 60 матчей, забил 27 мячей и отдал 16 результативных передач.

Источник: https://handballfast.com/news/73473-ekskliuziv-bc-tatiana-cernyseva-malenkii-kilian-mbappe-noceval-u-menia-doma
Килиан Мбаппе
Гандбол
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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