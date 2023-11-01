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Сегодня, 02:24

Ротен — о получении Месси «Золотого мяча»: «Это позор»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен остался недоволен, что «Золотой мяч» в 2023 году вручили аргентинскому форварду Лионелю Месси.

«Это позор! Не существует критериев, по которым он мог занять первое место. В рейтингах, даже если он и выиграл чемпионат мира, он уступает Холанну, который выиграл все в Англии и побил все рекорды», — приводит RMC Sport слова Ротена.

36-летний Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Ранее он признавался лучшим игроком мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. На протяжении сезонов-2021/22 и 22/23 аргентинец выступал за «ПСЖ». Летом Месси перешел из французской команды в «Интер Майами».

Лионель Месси
Эрлин Холанн
Футбол
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