Ротен похвалил Роналду за переход в «Аль-Наср»

Экс-полузащитник сборной Франции Жером Ротен прокомментировал переход нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

«Мы не можем залезть ему в голову, он все еще хочет играть в футбол. Он по-прежнему очень силен физически. Приезд Роналду должен способствовать развитию футбола в Саудовской Аравии, поэтому я говорю: «Браво, Криштиану!» — приводит RMC слова Ротена.

Роналду подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт, рассчитанный до лета 2025 года. Во вторник, 3 января, прошла презентация новичка, которую посетили более 200 тысяч человек.