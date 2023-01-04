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Сегодня, 08:06

Ротен похвалил Роналду за переход в «Аль-Наср»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной Франции Жером Ротен прокомментировал переход нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

«Мы не можем залезть ему в голову, он все еще хочет играть в футбол. Он по-прежнему очень силен физически. Приезд Роналду должен способствовать развитию футбола в Саудовской Аравии, поэтому я говорю: «Браво, Криштиану!» — приводит RMC слова Ротена.

Роналду подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт, рассчитанный до лета 2025 года. Во вторник, 3 января, прошла презентация новичка, которую посетили более 200 тысяч человек.

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Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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