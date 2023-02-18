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Сегодня, 15:00

Ротен считает, что Зидан нужен «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок сборной Франции и «ПСЖ» Жером Ротен поделился мнением о возможной смене главного тренера в парижском клубе. Сообщалось, что место Кристофа Гальтье может занять Зинедин Зидан.

«ПСЖ» нужен звездный главный тренер. Зинедин Зидан — самый подходящий вариант для этой работы. Зиданана все уважают за невероятные достижения в футболе. Он способен принимать важные решения, что не может делать Галтье», — цитирует Ротена RMC Sport.

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе с ним клуб выиграл три Лиги чемпионов подряд (2016, 2017, 2018).

 

Зинедин Зидан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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