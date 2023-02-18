Ротен считает, что Зидан нужен «ПСЖ»

Бывший игрок сборной Франции и «ПСЖ» Жером Ротен поделился мнением о возможной смене главного тренера в парижском клубе. Сообщалось, что место Кристофа Гальтье может занять Зинедин Зидан.

«ПСЖ» нужен звездный главный тренер. Зинедин Зидан — самый подходящий вариант для этой работы. Зиданана все уважают за невероятные достижения в футболе. Он способен принимать важные решения, что не может делать Галтье», — цитирует Ротена RMC Sport.