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Сегодня, 02:23

Руководство «Монпелье» уволило тренера Дер Закаряна после 0:5 от «Марселя»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент «Монпелье» Лоран Николлен объявил об увольнении главного тренера Мишеля Дер Закаряна.

«Я хочу сообщить вам, что я расторг контракт с Де Закаряном. Он больше не является тренером «Монпелье». Учитывая игру и отношение, которое я увидел, я чувствовал себя обязанным вмешаться и прекратить наше сотрудничество. Это не от хорошей жизни. Но клуб превыше всего», — приводит слова Николлена RMC Sport.

20 октября «Монпелье» уступил «Марселю» со счетом 0:5. Команда после восьми туров занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 4 очка.

ФК Марсель
ФК Монпелье

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