Руководство «ПСЖ» и отец Месси в ближайшее время обсудят срок контракта и зарплату игрока

Нападающий Лионель Месси близок к подписанию нового контракта с «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 35-летний футболист хочет остаться во французском клубе. В скором времени состоится встреча Хорхе Месси, отца Лео, с представителями «ПСЖ». В ходе нее обсудят срок нового контракта и зарплату игрока.

Ожидается, что на предстоящей встрече договоренность по соглашению будет достигнута.

Аргентинец выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач.

Его действующий контракт с клубом истекает в июне 2023 года.