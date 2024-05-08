Руководство «ПСЖ» не собирается увольнять Энрике после вылета из Лиги чемпионов

Сегодня, 23:19
Руководство «ПСЖ» довольно работой главного тренера клуба Луиса Энрике, несмотря на вылет из полуфинала Лиги чемпионов от дортмундской «Боруссии» (по сумме двух матчей — 0:2), сообщает ESPN.
В клубе верят, что 54-летний испанский специалист может улучшить результаты команды в будущем.
Под руководством Энрике в нынешнем сезоне парижане выиграли лигу 1 и стали обладателями Суперкубка Франции.
Действующий контракт тренера с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Вскоре между сторонами может начаться переговорный процесс о продлении соглашения.