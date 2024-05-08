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Сегодня, 23:19

Руководство «ПСЖ» не собирается увольнять Энрике после вылета из Лиги чемпионов

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Руководство «ПСЖ» довольно работой главного тренера клуба Луиса Энрике, несмотря на вылет из полуфинала Лиги чемпионов от дортмундской «Боруссии» (по сумме двух матчей — 0:2), сообщает ESPN.

В клубе верят, что 54-летний испанский специалист может улучшить результаты команды в будущем.

Под руководством Энрике в нынешнем сезоне парижане выиграли лигу 1 и стали обладателями Суперкубка Франции.

Действующий контракт тренера с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Вскоре между сторонами может начаться переговорный процесс о продлении соглашения.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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