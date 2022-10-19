Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 08:32

Руководство «ПСЖ» недовольно тем, что Мбаппе диктует клубу свои условия

Руководство «Пари Сен-Жермен» недовольно поведением нападающего команды Килиана Мбаппе. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника босы французского клуба считают неприемлемым, что футболист диктует свои условия. Также руководству не нравится, что Мбаппе хочет покинуть клуб после продления контракта.

21 мая Мбаппе продлил контракт с парижским клубом до 2025 года.

В текущем сезоне 23-летний француз провел 14 матчей за «ПСЖ», в которых забил 12 голов и сделал результативную передачу.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Article/Kylian-mbappe-la-joue-detente-apres-les-revelations-sur-ses-envies-de-depart-du-psg/1359921
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тихонов звал в ЦСКА, но он выбрал водку. Наследник Рагулина рыл могилы и умер на улице
Кошмарный год Карлсена продолжается. Чемпион мира уступил 16-летнему вундеркинду из Индии
Миллиардер Экман объяснил Украине необходимость пойти на уступки РФ
NYT узнала об исключенных из антироссийских санкций «священных коровах» ЕС
Телеведущий в эфире набросился с критикой на Байдена за беспокойство об Украине
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Анчелотти не стал отвечать на вопрос о возможном трансфере Мбаппе