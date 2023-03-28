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Сегодня, 11:20

Руководство «ПСЖ» провело встречу с главным тренером «Болоньи» Моттой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководство «ПСЖ» провело встречу с главным тренером «Болоньи» Тиагу Моттой по поводу возможного назначения в парижский клуб, сообщает журналист Фабио Каресса.

Каресса заявляет, что Антоние Конте единственный тренер, который может помочь «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов. Но в Париж поедет Мотта, именно он считается фаворитом на пост наставника парижан.

Об увольнении Конте из «Тоттенхэма» стало известно сегодня, 27 марта. Итальянец возглавлял клуб с ноября 2021 года. Мотта ранее играл за «ПСЖ».

Нынешним главным тренером «ПСЖ» является Кристоф Галтье, возглавивший парижскую команду прошлым летом.

Мотта возглавляет «Болонью» с осени 2022 года. Команда после 27 туров серии А занимает 10-е место (37).

Источник: Фабио Каресса
Антонио Конте
Тиагу Мотта
ФК Болонья
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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