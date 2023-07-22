Руководство «ПСЖ» считает, что Мбаппе договорился о переходе в «Реал» бесплатно

Руководство «ПСЖ» уверено, что нападающий команды Килиан Мбаппе согласовал с «Реалом» переход в 2024 году на правах свободного агента, утверждает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

24-летний француз был исключен из заявки парижан на предсезонное турне по Японии, так как до 15 июля он не дал ответ по поводу продления контракта или трансфера этим летом.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года. У него есть опция продления, которой он может воспользоваться до 31 июля. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.?

Мбаппе с 2017 года играет за «ПСЖ». В сезоне-2022/23 он забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах.