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Нигматуллин: «Сафонов себя зарекомендовал сильнее предыдущих сменщиков Доннаруммы»

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» оценил выступление российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче третьего раунда Кубка Франции против «Ланса» (1:1, по пен. 4:3). Российский голкипер отразил два удара в серии пенальти.

«Действительно, вчера был день имени Сафонова во Франции. Наконец-то Матвей стал героем матча, а для вратаря это особенно важно. Хороших матчей у Сафонова в карьере было много в предыдущих выступлениях за «Краснодар» или сборную России. Для его становления и авторитета в клубе это очень важно. Дальнейшие перспективы пока рисовать рано, но он себя зарекомендовал сильнее предыдущих сменщиков Доннаруммы, а в какой-то степени даже равноценным сменщиком. Больше таких моментов и спасений — и шансы Сафонова будут расти», — сказал Нигматуллин «СЭ».

В 1/16 финала «ПСЖ» встретится с командой «Эспали» из пятого дивизиона Франции.

Вероника Ольшукова

Матвей Сафонов
Руслан Нигматуллин
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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