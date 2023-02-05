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Сегодня, 13:20

Нигматуллин: «Головин заслужил повышение. «Боруссия» выглядит гораздо мощнее «Монако»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал интерес дортмундской «Боруссии» к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб заинтересован в приобретении 26-летнего игрока.

«Считаю, что Головин заслужил повышение. Для меня «Боруссия» выглядит гораздо мощнее, чем «Монако». Французы играют неплохо, но титулы не выигрывает и серьезных задач не решает, мне кажется «Боруссия» в этом плане выглядит мощнее», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

05.02.2023 | Тоттенхэм — Манчестер Сити

В текущем сезоне Головин провел 29 матчей за монегасков, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/nigmatullin-golovin-zasluzhil-povyshenie-borussiya-vyglyadit-gorazdo-moshnee-monako-225429/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Александр Головин
Руслан Нигматуллин
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Монако
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