Нигматуллин: «Головин заслужил повышение. «Боруссия» выглядит гораздо мощнее «Монако»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал интерес дортмундской «Боруссии» к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб заинтересован в приобретении 26-летнего игрока.

«Считаю, что Головин заслужил повышение. Для меня «Боруссия» выглядит гораздо мощнее, чем «Монако». Французы играют неплохо, но титулы не выигрывает и серьезных задач не решает, мне кажется «Боруссия» в этом плане выглядит мощнее», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

05.02.2023 | Тоттенхэм — Манчестер Сити

В текущем сезоне Головин провел 29 матчей за монегасков, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.