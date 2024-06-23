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Экс-игрок «Краснодара» Сабуа: «Сафонов полностью соответствует уровню «ПСЖ»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Урарту» Леон Сабуа, выступавший за «Краснодар», поделился впечатлениями от перехода вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Честно говоря, не удивился переходу, потому что я еще в молодежке «Краснодара» видел, насколько он сильный вратарь, — приводит слова Сабуа Metaratings.ru. — С каждым годом он прогрессирует как спортсмен. Так что переход в «ПСЖ» не стал каким-то открытием. Считаю, он полностью соответствует уровню парижского клуба. Надеюсь, у него все получится.

— В «Краснодаре» вы играли и с Эдуардом Сперцяном. Он готов к переходу в европейский клуб?

— Я не знаю, какие у него есть предложения от европейских команд. Но я думаю, что за последнее время он тоже сильно прогрессировал. Думаю, у него все получится заграницей. Новость о его переходе в топ-клуб меня не удивит.

14 июня парижане объявили о переходе 25-летнего голкипера. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее он выступал за «Краснодар».

В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 голов и 11 раз сохранив ворота команды в неприкосновенности.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-igrok-krasnodara-sabua-safonov-polnostyu-sootvetstvuet-urovnyu-pszh-375476/
Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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