Сафонов дебютирует за «ПСЖ» в матче со «Штурмом»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в стартовый состав команды на товарищеский матч против «Штурма».

Эта игра станет дебютной для 25-летнего россиянина за парижан. Вратарь перешел во французский клуб 14 июня.

Стартовый состав «ПСЖ»: Сафонов, Заге, Эль Ханна, Шкриньяр, Бералдо, Солер, Ли Кан Ин, Асенсио, Мбайе, Рамос, Коло Муани.

У «Штурма» с первых минут на поле выйдет другой российский вратарь Даниил Худяков.

Матч пройдет на стадионе «Вертерзе-Штадион» в Клагенфурте (Австрия). Начало — в 19.30 по московскому времени.