Сафонов дебютирует за «ПСЖ» в матче со «Штурмом»

Сегодня, 18:55
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в стартовый состав команды на товарищеский матч против «Штурма».
Эта игра станет дебютной для 25-летнего россиянина за парижан. Вратарь перешел во французский клуб 14 июня.
Стартовый состав «ПСЖ»: Сафонов, Заге, Эль Ханна, Шкриньяр, Бералдо, Солер, Ли Кан Ин, Асенсио, Мбайе, Рамос, Коло Муани.
У «Штурма» с первых минут на поле выйдет другой российский вратарь Даниил Худяков.
Матч пройдет на стадионе «Вертерзе-Штадион» в Клагенфурте (Австрия). Начало — в 19.30 по московскому времени.