Сафонов может продолжить карьеру в Испании или Португалии

Вратарь Матвей Сафонов может уйти из «ПСЖ» в январе, сообщает PSG Inside. По информации источника, рассматривается вариант аренды Сафонова в португальский или испанский клуб. Также отмечается, что голкипер сомневается в своем будущем в парижском клубе. Ранее сообщалось, что спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш уже работает над возможным трансфером 26-летнего россиянина. Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара». В прошлом сезоне на его счету 17 матчей, в которых он пропустил 13 голов и сохранил свои ворота сухими в 7 играх. В сезоне голкипер-2025/26 ни разу не появлялся на поле.

Строгий-но-справедливый Вопрос о переходе в другую команду назрел. Хотя странное предпочтение отдается ненадежному Шевалье, который никак не лучше Матвея. 22.10.2025

hant64 голкипер-2025/26------------- СЭ, это новая кликуха Сафонова?:slight_smile: 21.10.2025

Иван 10 заплатят. у Лукойла денег, как у дурака фантиков 21.10.2025

Fronder Тиме нужно переходить в любой клуб Испании, даже лучше из второго десятка, и там уже Тима покажет чего он стОит, а в его способностях я не сомневаюсь 21.10.2025

Adiоs Amigos R Испания ладно, но Португалия-то на кой? 21.10.2025

1_sport Хочется сказать Матвею сиди спокойно, делай свою работу, а там видно будет! Идти в условный Алавес или Брагу даже не думай. 21.10.2025

Boris А чего ты добился? Собака сутулая? Сколько матчей за ПСЖ на лавке провёл? 21.10.2025

Фотограф Михаил Белоусов 89242361732 Кому он нужен, этот кубок...понятно же, что ставить его не будут никогда. Разве что у Шевалье с Забарным образуется одновременный понос... 21.10.2025

icezellion Кубок Франции взял так-то, сыграв 5 из 6 матчей. 21.10.2025

Кариока_двойка. Ну Шевалье тоже сухарями не радует, тот еще пеночник. Тут очевидно национально-политическая проблема. Ведь даже с Доннарумой его выпускали частенько, который в разы лучше Шавалье, а с этим пеночником ни разу. 21.10.2025

Фотограф Михаил Белоусов 89242361732 Давно пора! Можно, конечно, сидеть, молчать в тряпочку до конца контракта и уйти на покой с баблом на пять жизней, но тогда не мужик! Титулы твои за сезон дутые! Самому не противно??? 21.10.2025

Бергкамп 10 зенит его купит в июне за 16 млн . 21.10.2025

NF Выиграл почти всё, чтобы вспоминать на "пенсии", но исход всё равно будет бесславный в определенных моментах... 21.10.2025

Излучение Гаврилова-Черенкова Дошло, как до жирафа. Но лучше поздно, чем никогда. 21.10.2025

ValeraK Пофиг уже 21.10.2025

shpasic а какая статистика у Шевалье в ПСЖ? (который стоит почти в два с половиной раза дороже Сафонова) подскажу, 11 матчей, из которых пять на ноль, а в остальных шести пропущено 11 мячей. 21.10.2025

Boris А ты Ибобо не стоимость считай, а посмотри все пропущенные голы. Сделай анализ и напиши нам сколько из них было по вине Сафонова. Вот тогда поговорим 21.10.2025

the gathering ! Титулы на лавке уже взял, теперь лучше об игровом времени подумать. Потому что игроцкая карьера скоротечна 21.10.2025

Степочкин Вот с этого и надо было начинать - в Бетис, Севилью и т.д. ... И то не факт что первым номером. 21.10.2025

Кабанчик на место Максименки, вот только ПСЖ его не отдаст за 5 млн 21.10.2025

Кабанчик Сомневается? Уже как год понятно что на него не рассчитывают. Давно пора перейти в крепкий европейский середняк, играющий в еврокубках и застолбить место в основе 21.10.2025

Djin Ignatov В ПСЖ ты не пригодился , не знаю как покажешь себя в дрнугих клубах ! Но ведь сначала ты говорил что будешь выступать в ПСЖ и не хотел уходить ! Не дурак - получать титулы !! 21.10.2025

Степочкин ПСЖ клуб со стоимостью футболистов -1,15 млрд евро !!!!! Стоимость футболистов всех клубов РПЛ - 1,05 млрд евро. Это так , для сравнения. Это не циферки поставленные бухгалтером Химок, а оценка возможностей футболистов на поле. Ты хочешь сказать что Саофнов 2-й номер ПСЖ так хорош, а второй состав говно по сравнению с Сафоновым и может сравниться с клубами 2-й и 3-й лиг Франции?))) Там третий состав лучше чем у любого топ-клуба РПЛ основа. Клуб, на секундочку, положил на лопатки все клубы мира в недавних турнирах. Правда Сафонова там участие 0,001%, 2 игры в ЛЧ в группе , когда задача была решена и то пропустил. 21.10.2025

Иван хорош хренью заниматься. в Спартак иди 21.10.2025

Adminni в Португалию только если в Бенфику к Мэтру) Ну и так конечно лучше в Испанию, все-таки уровень выше и игры с Барсой, Реалом и Атлетико.... ну а отправится может в Бетис и Севилью у которых не самые сильные киперы в лиге 21.10.2025

masek13 Не защищая Сафона, объективности ради. В матчах на кубок далеко не первый состав играл (к очень спорному вопросу про лучшую оборону в мире) 21.10.2025

Степочкин Только вдумайтесь. 17 игр, 7 из которых сухие, а в 10 матчах 13 пропущенных!!!! И это с лучшей защитой в мире! А ведь игры были в основном в Кубке Франции с командами 2-й и даже 3-й лиг (кто смотрел, то знает) и игры в лиге 1 с не топовыми командами , когда Доннарумме давали отдохнуть перед важными матчами в лиге и ЛЧ. 21.10.2025

DemolisherAjax Французские скамейки облюбовал,пора поменять их на испанские или португальские :) 21.10.2025

blue-white! В Алверке, продолжая традиции Овчининникова?! 21.10.2025

Mr T Правильно, нужно играть, верим! 21.10.2025

Soliton Оренбург пшел наххххххй 21.10.2025