21 октября, 10:26

Сафонов может продолжить карьеру в Испании или Португалии

Сергей Ярошенко
Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь Матвей Сафонов может уйти из «ПСЖ» в январе, сообщает PSG Inside.

По информации источника, рассматривается вариант аренды Сафонова в португальский или испанский клуб. Также отмечается, что голкипер сомневается в своем будущем в парижском клубе.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш уже работает над возможным трансфером 26-летнего россиянина.

Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара». В прошлом сезоне на его счету 17 матчей, в которых он пропустил 13 голов и сохранил свои ворота сухими в 7 играх. В сезоне голкипер-2025/26 ни разу не появлялся на поле.

33

  • Строгий-но-справедливый

    Вопрос о переходе в другую команду назрел. Хотя странное предпочтение отдается ненадежному Шевалье, который никак не лучше Матвея.

    22.10.2025

  • hant64

    голкипер-2025/26------------- СЭ, это новая кликуха Сафонова?:slight_smile:

    21.10.2025

  • Иван

    10 заплатят. у Лукойла денег, как у дурака фантиков

    21.10.2025

  • Fronder

    Тиме нужно переходить в любой клуб Испании, даже лучше из второго десятка, и там уже Тима покажет чего он стОит, а в его способностях я не сомневаюсь

    21.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Испания ладно, но Португалия-то на кой?

    21.10.2025

  • 1_sport

    Хочется сказать Матвею сиди спокойно, делай свою работу, а там видно будет! Идти в условный Алавес или Брагу даже не думай.

    21.10.2025

  • Boris

    А чего ты добился? Собака сутулая? Сколько матчей за ПСЖ на лавке провёл?

    21.10.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Кому он нужен, этот кубок...понятно же, что ставить его не будут никогда. Разве что у Шевалье с Забарным образуется одновременный понос...

    21.10.2025

  • icezellion

    Кубок Франции взял так-то, сыграв 5 из 6 матчей.

    21.10.2025

  • Кариока_двойка.

    Ну Шевалье тоже сухарями не радует, тот еще пеночник. Тут очевидно национально-политическая проблема. Ведь даже с Доннарумой его выпускали частенько, который в разы лучше Шавалье, а с этим пеночником ни разу.

    21.10.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Давно пора! Можно, конечно, сидеть, молчать в тряпочку до конца контракта и уйти на покой с баблом на пять жизней, но тогда не мужик! Титулы твои за сезон дутые! Самому не противно???

    21.10.2025

  • Бергкамп 10

    зенит его купит в июне за 16 млн .

    21.10.2025

  • NF

    Выиграл почти всё, чтобы вспоминать на "пенсии", но исход всё равно будет бесславный в определенных моментах...

    21.10.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Дошло, как до жирафа. Но лучше поздно, чем никогда.

    21.10.2025

  • ValeraK

    Пофиг уже

    21.10.2025

  • shpasic

    а какая статистика у Шевалье в ПСЖ? (который стоит почти в два с половиной раза дороже Сафонова) подскажу, 11 матчей, из которых пять на ноль, а в остальных шести пропущено 11 мячей.

    21.10.2025

  • Boris

    А ты Ибобо не стоимость считай, а посмотри все пропущенные голы. Сделай анализ и напиши нам сколько из них было по вине Сафонова. Вот тогда поговорим

    21.10.2025

  • the gathering !

    Титулы на лавке уже взял, теперь лучше об игровом времени подумать. Потому что игроцкая карьера скоротечна

    21.10.2025

  • Степочкин

    Вот с этого и надо было начинать - в Бетис, Севилью и т.д. ... И то не факт что первым номером.

    21.10.2025

  • Кабанчик

    на место Максименки, вот только ПСЖ его не отдаст за 5 млн

    21.10.2025

  • Кабанчик

    Сомневается? Уже как год понятно что на него не рассчитывают. Давно пора перейти в крепкий европейский середняк, играющий в еврокубках и застолбить место в основе

    21.10.2025

  • Djin Ignatov

    В ПСЖ ты не пригодился , не знаю как покажешь себя в дрнугих клубах ! Но ведь сначала ты говорил что будешь выступать в ПСЖ и не хотел уходить ! Не дурак - получать титулы !!

    21.10.2025

  • Степочкин

    ПСЖ клуб со стоимостью футболистов -1,15 млрд евро !!!!! Стоимость футболистов всех клубов РПЛ - 1,05 млрд евро. Это так , для сравнения. Это не циферки поставленные бухгалтером Химок, а оценка возможностей футболистов на поле. Ты хочешь сказать что Саофнов 2-й номер ПСЖ так хорош, а второй состав говно по сравнению с Сафоновым и может сравниться с клубами 2-й и 3-й лиг Франции?))) Там третий состав лучше чем у любого топ-клуба РПЛ основа. Клуб, на секундочку, положил на лопатки все клубы мира в недавних турнирах. Правда Сафонова там участие 0,001%, 2 игры в ЛЧ в группе , когда задача была решена и то пропустил.

    21.10.2025

  • Иван

    хорош хренью заниматься. в Спартак иди

    21.10.2025

  • Adminni

    в Португалию только если в Бенфику к Мэтру) Ну и так конечно лучше в Испанию, все-таки уровень выше и игры с Барсой, Реалом и Атлетико.... ну а отправится может в Бетис и Севилью у которых не самые сильные киперы в лиге

    21.10.2025

  • masek13

    Не защищая Сафона, объективности ради. В матчах на кубок далеко не первый состав играл (к очень спорному вопросу про лучшую оборону в мире)

    21.10.2025

  • Степочкин

    Только вдумайтесь. 17 игр, 7 из которых сухие, а в 10 матчах 13 пропущенных!!!! И это с лучшей защитой в мире! А ведь игры были в основном в Кубке Франции с командами 2-й и даже 3-й лиг (кто смотрел, то знает) и игры в лиге 1 с не топовыми командами , когда Доннарумме давали отдохнуть перед важными матчами в лиге и ЛЧ.

    21.10.2025

  • DemolisherAjax

    Французские скамейки облюбовал,пора поменять их на испанские или португальские :)

    21.10.2025

  • blue-white!

    В Алверке, продолжая традиции Овчининникова?!

    21.10.2025

  • Mr T

    Правильно, нужно играть, верим!

    21.10.2025

  • Soliton Оренбург

    пшел наххххххй

    21.10.2025

  • Soliton Оренбург

    В "Реал Сосьедад" ?

    21.10.2025

    Матвей Сафонов
    Футбол
    ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
