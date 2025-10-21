Сафонов может продолжить карьеру в Испании или Португалии

21 октября, 10:26
Вратарь Матвей Сафонов может уйти из «ПСЖ» в январе, сообщает PSG Inside.
По информации источника, рассматривается вариант аренды Сафонова в португальский или испанский клуб. Также отмечается, что голкипер сомневается в своем будущем в парижском клубе.
Ранее сообщалось, что спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш уже работает над возможным трансфером 26-летнего россиянина.
Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара». В прошлом сезоне на его счету 17 матчей, в которых он пропустил 13 голов и сохранил свои ворота сухими в 7 играх. В сезоне голкипер-2025/26 ни разу не появлялся на поле.
Строгий-но-справедливый
Вопрос о переходе в другую команду назрел. Хотя странное предпочтение отдается ненадежному Шевалье, который никак не лучше Матвея.
22.10.2025
hant64
голкипер-2025/26------------- СЭ, это новая кликуха Сафонова?:slight_smile:
21.10.2025
Иван
10 заплатят. у Лукойла денег, как у дурака фантиков
21.10.2025
Fronder
Тиме нужно переходить в любой клуб Испании, даже лучше из второго десятка, и там уже Тима покажет чего он стОит, а в его способностях я не сомневаюсь
21.10.2025
Adiоs Amigos R
Испания ладно, но Португалия-то на кой?
21.10.2025
1_sport
Хочется сказать Матвею сиди спокойно, делай свою работу, а там видно будет! Идти в условный Алавес или Брагу даже не думай.
21.10.2025
Boris
А чего ты добился? Собака сутулая? Сколько матчей за ПСЖ на лавке провёл?
21.10.2025
Фотограф Михаил Белоусов 89242361732
Кому он нужен, этот кубок...понятно же, что ставить его не будут никогда. Разве что у Шевалье с Забарным образуется одновременный понос...
21.10.2025
icezellion
Кубок Франции взял так-то, сыграв 5 из 6 матчей.
21.10.2025
Кариока_двойка.
Ну Шевалье тоже сухарями не радует, тот еще пеночник. Тут очевидно национально-политическая проблема. Ведь даже с Доннарумой его выпускали частенько, который в разы лучше Шавалье, а с этим пеночником ни разу.
21.10.2025
Фотограф Михаил Белоусов 89242361732
Давно пора! Можно, конечно, сидеть, молчать в тряпочку до конца контракта и уйти на покой с баблом на пять жизней, но тогда не мужик! Титулы твои за сезон дутые! Самому не противно???
21.10.2025
Бергкамп 10
зенит его купит в июне за 16 млн .
21.10.2025
NF
Выиграл почти всё, чтобы вспоминать на "пенсии", но исход всё равно будет бесславный в определенных моментах...
21.10.2025
Излучение Гаврилова-Черенкова
Дошло, как до жирафа. Но лучше поздно, чем никогда.
21.10.2025
ValeraK
Пофиг уже
21.10.2025
shpasic
а какая статистика у Шевалье в ПСЖ? (который стоит почти в два с половиной раза дороже Сафонова) подскажу, 11 матчей, из которых пять на ноль, а в остальных шести пропущено 11 мячей.
21.10.2025
Boris
А ты Ибобо не стоимость считай, а посмотри все пропущенные голы. Сделай анализ и напиши нам сколько из них было по вине Сафонова. Вот тогда поговорим
21.10.2025
the gathering !
Титулы на лавке уже взял, теперь лучше об игровом времени подумать. Потому что игроцкая карьера скоротечна
21.10.2025
Степочкин
Вот с этого и надо было начинать - в Бетис, Севилью и т.д. ... И то не факт что первым номером.
21.10.2025
Кабанчик
на место Максименки, вот только ПСЖ его не отдаст за 5 млн
21.10.2025
Кабанчик
Сомневается? Уже как год понятно что на него не рассчитывают. Давно пора перейти в крепкий европейский середняк, играющий в еврокубках и застолбить место в основе
21.10.2025
Djin Ignatov
В ПСЖ ты не пригодился , не знаю как покажешь себя в дрнугих клубах ! Но ведь сначала ты говорил что будешь выступать в ПСЖ и не хотел уходить ! Не дурак - получать титулы !!
21.10.2025
Степочкин
ПСЖ клуб со стоимостью футболистов -1,15 млрд евро !!!!! Стоимость футболистов всех клубов РПЛ - 1,05 млрд евро. Это так , для сравнения. Это не циферки поставленные бухгалтером Химок, а оценка возможностей футболистов на поле. Ты хочешь сказать что Саофнов 2-й номер ПСЖ так хорош, а второй состав говно по сравнению с Сафоновым и может сравниться с клубами 2-й и 3-й лиг Франции?))) Там третий состав лучше чем у любого топ-клуба РПЛ основа. Клуб, на секундочку, положил на лопатки все клубы мира в недавних турнирах. Правда Сафонова там участие 0,001%, 2 игры в ЛЧ в группе , когда задача была решена и то пропустил.
21.10.2025
Иван
хорош хренью заниматься. в Спартак иди
21.10.2025
Adminni
в Португалию только если в Бенфику к Мэтру) Ну и так конечно лучше в Испанию, все-таки уровень выше и игры с Барсой, Реалом и Атлетико.... ну а отправится может в Бетис и Севилью у которых не самые сильные киперы в лиге
21.10.2025
masek13
Не защищая Сафона, объективности ради. В матчах на кубок далеко не первый состав играл (к очень спорному вопросу про лучшую оборону в мире)
21.10.2025
Степочкин
Только вдумайтесь. 17 игр, 7 из которых сухие, а в 10 матчах 13 пропущенных!!!! И это с лучшей защитой в мире! А ведь игры были в основном в Кубке Франции с командами 2-й и даже 3-й лиг (кто смотрел, то знает) и игры в лиге 1 с не топовыми командами , когда Доннарумме давали отдохнуть перед важными матчами в лиге и ЛЧ.
21.10.2025
DemolisherAjax
Французские скамейки облюбовал,пора поменять их на испанские или португальские :)
21.10.2025
blue-white!
В Алверке, продолжая традиции Овчининникова?!
21.10.2025
Mr T
Правильно, нужно играть, верим!
21.10.2025
Soliton Оренбург
пшел наххххххй
21.10.2025
Soliton Оренбург
В "Реал Сосьедад" ?
21.10.2025