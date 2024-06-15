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Сафонов назвал Буффона легендой «ПСЖ» во время блиц-опроса в новом клубе

Алина Савинова
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Российский вратарь Матвей Сафонов принял участие в блиц-опросе в «ПСЖ».

В пятницу, 14 июня, парижане объявили о переходе 25-летнего голкипера. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее Сафонов выступал за «Краснодар».

Матвей Сафонов. Официально: Сафонов — в «ПСЖ»! Историческое событие для футбольной России

— Ваше главное качество?

— Спокойствие, — сказал Сафонов на видео, опубликованном на официальном сайте «ПСЖ».

— Любимый фильм?

— «Остров проклятых».

— Любимый актер?

— Леонардо Ди Каприо.

— На каких языках говорите?

— На русском и немного на английском.

— Любимая легенда «ПСЖ»?

— Джиджи Буффон.

— Ваше прозвище?

— Мотя.

— Хобби помимо футбола?

— Думаю, бильярд.

— Любимое блюдо?

— Борщ.

— Первое слово на французском языке, которое вы выучили?

— Bonjour (привет).

Сообщалось, что «ПСЖ» заплатил за переход Сафонова из «Краснодара» 20 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 голов и 11 раз сохранив ворота команды в неприкосновенности. Всего на счету голкипера 175 матчей за основную команду «Краснодара», 53 из которых он отыграл на ноль.

Источник: https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/75-secondes-avec-matvey-safonov-interview-paris-saint-germain-2024-2025
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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