Сафонов назвал Буффона легендой «ПСЖ» во время блиц-опроса в новом клубе

Сегодня, 07:18
Российский вратарь Матвей Сафонов принял участие в блиц-опросе в «ПСЖ».
В пятницу, 14 июня, парижане объявили о переходе 25-летнего голкипера. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее Сафонов выступал за «Краснодар».
— Ваше главное качество?
— Спокойствие, — сказал Сафонов на видео, опубликованном на официальном сайте «ПСЖ».
— Любимый фильм?
— «Остров проклятых».
— Любимый актер?
— Леонардо Ди Каприо.
— На каких языках говорите?
— На русском и немного на английском.
— Любимая легенда «ПСЖ»?
— Джиджи Буффон.
— Ваше прозвище?
— Мотя.
— Хобби помимо футбола?
— Думаю, бильярд.
— Любимое блюдо?
— Борщ.
— Первое слово на французском языке, которое вы выучили?
— Bonjour (привет).
Сообщалось, что «ПСЖ» заплатил за переход Сафонова из «Краснодара» 20 миллионов евро.
В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 голов и 11 раз сохранив ворота команды в неприкосновенности. Всего на счету голкипера 175 матчей за основную команду «Краснодара», 53 из которых он отыграл на ноль.