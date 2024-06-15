Сафонов назвал Буффона легендой «ПСЖ» во время блиц-опроса в новом клубе

Российский вратарь Матвей Сафонов принял участие в блиц-опросе в «ПСЖ».

В пятницу, 14 июня, парижане объявили о переходе 25-летнего голкипера. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее Сафонов выступал за «Краснодар».

— Ваше главное качество?

— Спокойствие, — сказал Сафонов на видео, опубликованном на официальном сайте «ПСЖ».

— Любимый фильм?

— «Остров проклятых».

— Любимый актер?

— Леонардо Ди Каприо.

— На каких языках говорите?

— На русском и немного на английском.

— Любимая легенда «ПСЖ»?

— Джиджи Буффон.

— Ваше прозвище?

— Мотя.

— Хобби помимо футбола?

— Думаю, бильярд.

— Любимое блюдо?

— Борщ.

— Первое слово на французском языке, которое вы выучили?

— Bonjour (привет).

Сообщалось, что «ПСЖ» заплатил за переход Сафонова из «Краснодара» 20 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 голов и 11 раз сохранив ворота команды в неприкосновенности. Всего на счету голкипера 175 матчей за основную команду «Краснодара», 53 из которых он отыграл на ноль.