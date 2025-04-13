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Франция

13 апреля, 11:54

Сафонов описал свой распорядок дня в Париже

Алина Савинова
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Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился тем, как устроен его распорядок дня. Футболист отметил, что в свободное от тренировок время он занимается изучением языков.

«Вчера у меня был выходной. Уделил своим делам всего пару часов, а остальное время решил потратить на отдых от всего. Что касается моего режима, я встаю около 7.30, чтобы погулять с собакой перед отъездом на работу, дальше дорога и тренировка. Возвращаюсь домой я к моменту, когда пора уже на дневную прогулку. Дальше у меня свободное время, которое чаще всего я провожу за изучением языков. Еще не забросил, считаю, что сейчас это мое основное хобби. Затем вечерний променад с псом, который приходится где-то на 11 вечера», — написал голкипер в своем Telegram-канале.

Сафонов выступает за французский клуб с июля 2024 года. Предыдущей его командой был «Краснодар».

Россиянин провел за «ПСЖ» 14 матчей, в которых пропустил 10 мячей и шесть раз сыграл на ноль. Вместе с командой 26-летний вратарь досрочно стал чемпионом Франции в нынешнем сезоне.

Источник: https://t.me/motya_39/125
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Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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