Сафонов описал свой распорядок дня в Париже

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился тем, как устроен его распорядок дня. Футболист отметил, что в свободное от тренировок время он занимается изучением языков.

«Вчера у меня был выходной. Уделил своим делам всего пару часов, а остальное время решил потратить на отдых от всего. Что касается моего режима, я встаю около 7.30, чтобы погулять с собакой перед отъездом на работу, дальше дорога и тренировка. Возвращаюсь домой я к моменту, когда пора уже на дневную прогулку. Дальше у меня свободное время, которое чаще всего я провожу за изучением языков. Еще не забросил, считаю, что сейчас это мое основное хобби. Затем вечерний променад с псом, который приходится где-то на 11 вечера», — написал голкипер в своем Telegram-канале.

Сафонов выступает за французский клуб с июля 2024 года. Предыдущей его командой был «Краснодар».

Россиянин провел за «ПСЖ» 14 матчей, в которых пропустил 10 мячей и шесть раз сыграл на ноль. Вместе с командой 26-летний вратарь досрочно стал чемпионом Франции в нынешнем сезоне.