Сафонов опубликовал видео с трофеем Клубного чемпионата мира

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал в своем Telagram-канале видео с трофеем Клубного чемпионата мира 2025 года.

«Буквально недавно я вам говорил, что ничего интересного не происходит. Но посмотрите, что у нас есть. Это трофей Клубного чемпионата мира. Вы наверняка уже видели, как он открывается — с помощью замочка вот здесь. Но мне сказали, что мы можем посмотреть, потрогать и подвигать, только когда мы его выиграем. Будет классно, если он останется у нас на базе и мы сможем потом его рассмотреть получше», — сказал голкипер на видео.

В этом сезоне на счету 26-летнего россиянина 14 матчей за «ПСЖ», в которых он пропустил 10 голов и 6 раз отыграл на ноль.

Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. «ПСЖ» сыграет в одной группе с «Атлетико», «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс».