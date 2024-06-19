Сафонов — о сумме своего трансфера: «Я не знаю, что такое 20 миллионов»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, не давит ли на него сумма, за которую его продали из «Краснодара». Трансфер игрока обошелся парижанам в 20 миллионов евро.

— Наверное, часть затрат на меня окупили. Наверное, это так. Я не знаю, что такое 20 миллионов.

— Это много.

— Ну, значит, не смущает.

— А тот факт, что ты первый парень из «Краснодара», который переходит в европейский топ-клуб.

— Мог быть и не первым буквально полгода-год назад.

— Мог быть не первым?

— Ничего бы не поменялось. Мог быть вторым. Будет и третий, — заявил Сафонов в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube-канале.

14 июня парижане объявили о переходе 25-летнего голкипера. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее он выступал за «Краснодар».

В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 голов и 11 раз сохранив ворота команды в неприкосновенности.