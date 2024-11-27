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Сегодня, 13:50

Сафонов получил три балла от L'Equipe за игру с «Баварией»

Камила Абдурахманова
Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press
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Французское издание L'Equipe оценило игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1). Они поставили россиянину три очка по десятибалльной шкале.

Сафонов в матче 5-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» сделал 6 сэйвов и получил оценку 7,1 по версии портала SofaScore— 4-е место среди игроков «ПСЖ». По версии Flashscore Матвей Сафонов — лучший игрок своей команды в матче с оценкой 7,5.

25-летний голкипер перешел в «ПСЖ» в прошедшее трансферное окно. В этом сезоне российский вратарь провел 6 матчей, отстояв три встречи «на ноль».

Источник: L'Equipe
Матвей Сафонов

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