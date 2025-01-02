Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч Суперкубка Франции с «Монако»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов оказался в заявке команды на матч Суперкубка Франции-2025 с «Монако», сообщается в соцсетях «парижан».

Всего на игру в составе «ПСЖ» отправятся 26 футболистов. Матч состоится 5 января в Дохе (Катар) и начнется в 19:30 по московскому времени.

Последний раз команды встречались 18 декабря в 16-м туре чемпионата Франции. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу клуба из Парижа.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов провел 8 игр за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустив 6 голов и трижды сохранив ворота своей команды в неприкосновенности.