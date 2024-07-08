Сафонов попросил суд снизить алименты с 25 процентов от зарплаты до 300 тысяч рублей

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов попросил пересчитать сумму долга по алиментам, сообщает Baza.

По сведениям источника, 25-летний россиянин просит суд снизить сумму с 25 процентов от заработка до 300 тысяч рублей В «Краснодаре» игрок получал около 12 миллионов рублей в месяц. В качестве причины адвокат футболиста заявил, что у его клиента «нестабильный заработок» и контракт в любой момент может быть расторгнут. Также адвокат подчеркнул, что Сафонов передал ребенку квартиру, обеспечив необходимый уровень жизни.

Представители бывшей жены Сафонова не согласны с такой позицией и заявлябт, что ребенку нужно гораздо больше денег.

6 июня появлялась информация о том, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей. 11 июня сообщалось, что с вратаря сняли запрет на выезд из страны.

14 июня «ПСЖ» объявил о подписании контракта с 25-летним игроком сроком на 5 лет. Французский клуб заплатил «Краснодару» за футболиста 20 миллионов евро.