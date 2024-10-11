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Сегодня, 13:59

Сафонов пошутил про алименты в эфире шоу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов пошутил про выплату алиментов бывшей супруге.

Футболист стал гостем в шоу «Ты кто такой». Один из ведущих задал Сафонову вопрос, как определяется качественный вратарь.

«Сколько алиментов в месяц платит», — ответил голкипер.

В феврале Сафонов проиграл суд своей бывшей супруге, по решению которого его обязали выплачивать девушке четверть доходов в качестве алиментов на ребенка.

В конце августа стало известно, что суд обязал Сафонова выплатить долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов провел 3 матча за парижан, в которых пропустил 2 гола и 1 раз отстоял на ноль. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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