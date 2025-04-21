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Сафонов — о матче с «Гавром»: «В этот раз спасти не удалось, но главное, что мы победили»

Сергей Ярошенко
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал свою игру в матче 30-го тура лиги 1 против «Гавра» (2:1).

«Задолжал вам свои эмоции после вчерашней игры. Рад был снова выйти на поле, получил большое удовольствие от игры. В игре против «Гавра» чаще использовали меня в начале атаки, так что немного вспомнилось то ощущение, когда была полная свобода решений в построении атаки пару лет назад. Что касается обороны, то наш обычный матч, когда по воротам наносят 1-2 удара. В этот раз спасти не удалось. Но главное, что мы победили. Достаточно тяжело находить мотивацию и энергию после эмоциональных матчей в Лиге чемпионов. И это прекрасно, что у нас есть возможность ротировать состав, дабы показывать максимальный результат во всех турнирах, даже если мы играем через 3-4 дня. В общем, поздравляю с очередной победой! И уже готовимся к завтрашнему матчу против «Нанта», — написал голкипер в своем Telegram-канале.

В этом сезоне на счету 26-летнего россиянина 15 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он пропустил 11 мячей и 6 раз сыграл на ноль.

Источник: Telegram-канал Матвея Сафонова
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Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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