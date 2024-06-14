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Сегодня, 19:10

Сафонов: «Очень рад присоединиться к «ПСЖ», одному из величайших клубов»

Сергей Разин
корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал переход в парижский клуб.

«Я очень рад присоединиться к «ПСЖ», одному из величайших клубов с точки зрения его истории и достижений. Я уже с нетерпением жду возможности встретиться с моими новыми товарищами по команде, а также чтобы защищать свои новые цвета и заставить болельщиков гордиться мной. Вперед, Париж!» — приводит слова Сафонова официальный сайт клуба.

14 июня «ПСЖ» и «Краснодар» объявили о трансфере 25-летнего россиянина в парижский клуб. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», в которых пропустил 27 голов. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.

Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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