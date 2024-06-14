Сафонов: «Очень рад присоединиться к «ПСЖ», одному из величайших клубов»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал переход в парижский клуб.

«Я очень рад присоединиться к «ПСЖ», одному из величайших клубов с точки зрения его истории и достижений. Я уже с нетерпением жду возможности встретиться с моими новыми товарищами по команде, а также чтобы защищать свои новые цвета и заставить болельщиков гордиться мной. Вперед, Париж!» — приводит слова Сафонова официальный сайт клуба.

14 июня «ПСЖ» и «Краснодар» объявили о трансфере 25-летнего россиянина в парижский клуб. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», в которых пропустил 27 голов. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.