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Сафонов — о победе над «Лансом»: «Отбивать пенальти — это нормально для вратаря»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от победы в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Ланса» (1:1, 5:3 — пен.).

«Я счастлив, не думаю, что я лучший игрок матча. Отбивать пенальти — это нормально для вратаря. Это был трудный матч», — приводит слова Сафонова L'Equipe.

Матвей Сафонов в&nbsp;матче против &laquo;Ланса&raquo;. Сафонов взял два пенальти и вывел «ПСЖ» в 1/16 финала Кубка Франции. Еще одна заявка на пост первого номера

В основное время на гол М'Балы Нзолы парижане ответили точным ударом Гонсалу Рамуша. В серии пенальти вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отразил два удара.

В 1/16 финала «ПСЖ» встретится с командой «Эспали» из пятого дивизиона Франции.

Матвей Сафонов
ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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