Сафонов — о чемпионстве с «ПСЖ»: «Большой день для моей карьеры»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями от победы в чемпионате Франции.

«Кайф, что смог разделить эмоции от победы с Маришей. Большой, классный день для моей карьеры. Не переполняют эмоции. Думаю, это связано с тем, что в этом сезоне нам не смогли составить достойную конкуренцию. Тем более все в команде понимают, что наша цель дальше. Мы выиграли этот трофей, но пока есть шансы взять другие — нужно работать.

Поздравляю всех, кто за нас болеет, кто поддерживает меня! Ну, и себя тоже поздравляю. И еще раз повторюсь, это важный день для меня и моей карьеры. Спасибо каждому за поддержку, обнимаю всех», — написал Сафонов в своем телеграм-канале.

«ПСЖ» в матче 28-го тура обыграл «Анже» (1:0) и стал недосягаем для других команд в турнирной таблице. Парижане лидируют с 74 очками. У расположившегося на второй строчке «Монако» после 27 матчей 50 баллов. Для «ПСЖ» это 13-е чемпионство во Франции.