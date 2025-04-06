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Франция

6 апреля, 01:06

Сафонов — о чемпионстве с «ПСЖ»: «Большой день для моей карьеры»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями от победы в чемпионате Франции.

«Кайф, что смог разделить эмоции от победы с Маришей. Большой, классный день для моей карьеры. Не переполняют эмоции. Думаю, это связано с тем, что в этом сезоне нам не смогли составить достойную конкуренцию. Тем более все в команде понимают, что наша цель дальше. Мы выиграли этот трофей, но пока есть шансы взять другие — нужно работать.

Поздравляю всех, кто за нас болеет, кто поддерживает меня! Ну, и себя тоже поздравляю. И еще раз повторюсь, это важный день для меня и моей карьеры. Спасибо каждому за поддержку, обнимаю всех», — написал Сафонов в своем телеграм-канале.

Матвей Сафонов, Хвича Кварацхелия и&nbsp;другие футболисты &laquo;ПСЖ&raquo; празднуют победу в&nbsp;чемпионате Франции.Сафонов и Хвича — чемпионы Франции! Оформили один из самых быстрых титулов в истории

«ПСЖ» в матче 28-го тура обыграл «Анже» (1:0) и стал недосягаем для других команд в турнирной таблице. Парижане лидируют с 74 очками. У расположившегося на второй строчке «Монако» после 27 матчей 50 баллов. Для «ПСЖ» это 13-е чемпионство во Франции.

Источник: Телеграм-канал Матвея Сафонова
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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