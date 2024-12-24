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Сафонов: «Первые тренировки в «ПСЖ» были ужасными, все происходило слишком быстро»

Сергей Разин
корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о своей адаптации в новом клубе.

«Париж — это интересно для меня. Это совсем другой уровень, и, конечно, мне понадобилось время, чтобы адаптироваться. Теперь я лучше понимаю указания тренера, и все стало легче. Когда я только приехал, первые тренировки были ужасными, потому что все происходило слишком быстро. Мне нужно было время, чтобы поднять свой уровень, но теперь я готов играть и быть частью этой команды», — приводит слова Сафонова beIN Sport.

Матвей Сафонов (второй слева) с&nbsp;партнерами по &laquo;ПСЖ&raquo; празднует победу в&nbsp;матче Кубка Франции с &laquo;Лансом&raquo; 22&nbsp;декабря. Сафонов взял два пенальти и вывел «ПСЖ» в 1/16 финала Кубка Франции. Еще одна заявка на пост первого номера

22 декабря «ПСЖ» в 1/32 финала Кубка Франции обыграл «Ланс» (1:1, 5:3 — пен.). Сафонов в серии пенальти отразил два удара.

25-летний россиянин перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне голкипер провел 8 матчей, в которых пропустил 6 мячей и трижды сыграл на ноль.

Матвей Сафонов (второй слева) с&nbsp;партнерами празднует победу &laquo;ПСЖ&raquo; над &laquo;Лансом&raquo; в&nbsp;Кубке Франции. «Эталонный матч Сафонова». Франция в экстазе от игры российского вратаря в серии пенальти

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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