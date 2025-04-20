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Франция

Сегодня, 07:47

Сафонов стал одним из худших игроков матча «ПСЖ» — «Гавр» по оценкам WhoScored

Алина Савинова
Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получил самую низкую оценку по итогам матча 30-го тура лиги 1 с «Гавром» (2:1) по мнению статистического портала WhoScored.

26-летний россиянин вышел в стартовом составе «парижан» на эту встречу. Игра голкипера была оценена в 6,0 балла. Такая же оценка у его одноклубника Уоррена Заира-Эмери и защитника «Гавра» Этьена Юте-Кенкуэ. Ни один игрок из стартовых составов обеих команд не получил оценку ниже.

Матвей Сафонов.Сафонов вернулся в старт «ПСЖ» в лиге 1, но пропустил после единственного удара в створ. «Гавр» это не спасло

В нынешнем сезоне на счету Сафонова 15 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он пропустил 11 мячей и шесть раз сыграл на ноль.

«ПСЖ» 5 апреля после победы над «Анже» (1:0) досрочно стал чемпионом Франции. Парижане выиграли 13-й чемпионский титул в своей истории.

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Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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