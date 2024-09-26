Сафонов возмущен желанием экс-супруги потратить 238 миллионов рублей на кружки для дочери

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов считает, что выплачивает достаточную сумму бывшей супруге Анастасии Казачек на содержание их общей дочери Майи.

«Писали, что я не платил алименты, но не было ни одного месяца, чтобы я игнорировал платеж. Этих денег хватает с головой. Понятно, что это не пять и не три миллиона, но это хорошие деньги, которых хватит на жизнь как в Москве, так и в Краснодаре», — приводит ТАСС слова Сафонова.

Также он назвал издевательством желание экс-супруги записать дочь более чем в десять кружков, что, по ее словам, обойдется в 238 миллионов рублей.

«В СМИ недавно выложили ее запросы на ребенка на 238 миллионов рублей до 18 лет. 36 часов занятий еженедельно. В связи с этим единственный вопрос: нужно ли мне обращаться в органы опеки из-за того, что над дочерью издеваются? Я думаю, что все, кто слышал об этом, понимают, что это просто маразм и ненормально», — добавил голкипер.

Ранее футболист заявил, что судебное разбирательство с бывшей женой еще не закончено.

26 августа Московский городской суд удовлетворил требования экс-супруги футболиста. Сафонов должен выплатить 60 миллионов рублей алиментов и ежемесячно отдавать Казачек на дочь 25 процентов от зарплаты.