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Сегодня, 18:28

Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч лиги 1 против «Ланса»

Алина Савинова
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«ПСЖ» объявил стартовый состав команды на матч 10-го тура чемпионата Франции с «Лансом».

Ворота парижан с первых минут встречи будет защищать российский голкипер Матвей Сафонов.

«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Руис, Витинья, Невеш, Дембеле, Асенсио, Баркола.

25-летний россиянин в последний раз выходил на поле 27 сентября в игре лиги 1 против «Ренна» (3:1).

Матч между «ПСЖ» и «Лансом» пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 19.00 по московскому времени.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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