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Сегодня, 14:06

Сафонов заявил, что у него нет желания искупаться в Сене

Алина Савинова
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов признался, что не стал бы купаться в парижской реке Сена.

«Я не плаваю в открытых водоемах, даже когда приезжаю на побережье, то предпочитаю купаться только в бассейнах. Так что обойдусь без заплыва в Сене», — приводит ТАСС слова Сафонова.

На Сене во время Олимпийских игр-2024 в Париже проходили соревнования триатлонистов и заплывы на открытой воде. Организаторы турнира подверглись критике за решение проводить старты в реке, которая оказалась слишком грязной. Многие атлеты жаловались на тошноту и диарею после заплыва в Сене.

В преддверии Олимпиады мэр Парижа Анн Идальго искупалась в реке, чтобы продемонстрировать ее пригодность для проведения соревнований.

Источник: ТАСС
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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