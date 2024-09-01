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Сегодня, 12:11

Сафонова не включили в заявку «ПСЖ» на матч с «Лиллем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press
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«ПСЖ» опубликовал заявку на матч 3-го тура французской лиги 1 против «Лилля».

В заявку парижан не попал российский голкипер Матвей Сафонов. 31 августа на официальном сайте «ПСЖ» сообщили, что 25-летний вратарь пропустил тренировку команды из-за простуды.

Сафонов дебютировал за «ПСЖ» 7 августа в товарищеском матче против австрийского «Штурма» (2:2). Он не выходил на поле в матчах двух стартовых туров чемпионата Франции.

Игра между «ПСЖ» и «Лиллем» состоится в воскресенье, 1 сентября. Начало — в 21.45 по московскому времени.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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