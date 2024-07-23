Сафонова с рассечением заметили возле базы «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов был замечен болельщиками возле базы с рассечением.

25-летний россиянин остановился на своей машине возле базы клуба, чтобы раздать автографы и сфотографироваться. У голкипера заметны на левом глазу швы.

По сведениям Telegram-канала «Мутко против», Сафонов на тренировке столкнулся с партнером по команде: одноклубник россиянина боролся за верховой мяч и случайно ударил Сафонова локтем в глаз.

Сафонов в летнее трансферное окно перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». Голкипер заключил с парижанами контракт до 2029 года.