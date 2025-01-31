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Самедов: «Переход Головина в топ-клуб? А чем «Монако» не топ?»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказал мнение об игре российского хавбека «Монако» Александра Головина.

«Стоит ли Головину переходить в более классную европейскую команду? Он уже играет в топ-клубе. «Монако» — это элитная команда французского чемпионата. Они все равно каждый год пытаются бросить вызов «ПСЖ». А что касается Лиги чемпионов, то почему бы Головину не попробовать добиться чего-то там с «Монако»? Саше там комфортно, он — лидер. Значит, его все устраивает», — сказал Самедов Legalbet.

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. Всего в составе команды 28-летний россиянин провел 227 матчей, забил 34 мяча и отдал 40 результативных передач.

Контракт Головина с клубом рассчитан до июля 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллиона евро.

Источник: Legalbet
Александр Головин
Александр Самедов
ФК Монако
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