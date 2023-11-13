Саморано: «Мбаппе в «Реале?» Спасибо, не нужно»

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Бывший футболист «Реала» Иван Саморано скептически относится к идее выступления нападающего Килиана Мбаппе за мадридский клуб.
«Думаю, что «Реалу» нужен девятый номер. Мбаппе не Холанн, не Лаутаро Мартинес, не Гарри Кейн, не Левандовски. «Реалу» нужна девятка, а не Мбаппе», — цитирует слова Саморано итальянское новостное агентство ITASportPress.
В текущем сезоне чемпионата Франции 24-летний Мбаппе провел 10 матчей за «ПСЖ», забил 10 мячей и отдал 1 голевую передачу. Его контракт с парижанами рассчитан до лета следующего года.