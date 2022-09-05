Сарр назвал эталонной игру «Монако» в матче с «Ниццей»

Защитник «Монако» Маланг Сарр прокомментировал победу над «Ниццей» (1:0) в матче 6-го тура чемпионата Франции. Ранее француз выступал за «орлят».

«Конечно же, я испытывал особенные эмоции. Играть против клуба, в котором вырос, — это что-то из ряда вон выходящее. Но я в полной мере удовлетворен исходом встречи. Мы выступили убедительно и сумели сохранить свои ворота на замке. Это поможет нам чувствовать себя увереннее в дальнейшем. Работа наших нападающих принесла свои плоды. Можно сказать, что этот матч теперь является эталонным для нас! Я думаю, что эта встреча станет новой точкой отсчета в текущем сезоне. Это игра, которую мы будем вспоминать, она придаст нам уверенности в своих силах, я в этом убежден», — цитирует пресс-служба клуба Сарра.

«Монако» одержал вторую победу в чемпионате Франции и поднялся на 10-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков.