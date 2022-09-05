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Франция

5 сентября, 09:24

Сарр назвал эталонной игру «Монако» в матче с «Ниццей»

Мария Гусева

Защитник «Монако» Маланг Сарр прокомментировал победу над «Ниццей» (1:0) в матче 6-го тура чемпионата Франции. Ранее француз выступал за «орлят».

«Конечно же, я испытывал особенные эмоции. Играть против клуба, в котором вырос, — это что-то из ряда вон выходящее. Но я в полной мере удовлетворен исходом встречи. Мы выступили убедительно и сумели сохранить свои ворота на замке. Это поможет нам чувствовать себя увереннее в дальнейшем. Работа наших нападающих принесла свои плоды. Можно сказать, что этот матч теперь является эталонным для нас! Я думаю, что эта встреча станет новой точкой отсчета в текущем сезоне. Это игра, которую мы будем вспоминать, она придаст нам уверенности в своих силах, я в этом убежден», — цитирует пресс-служба клуба Сарра.

«Монако» одержал вторую победу в чемпионате Франции и поднялся на 10-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков.

Александр Головин (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Ниццы&raquo;. «Когда Головин танцует с мячом, он делает меня счастливым». Что пишут во Франции про российского полузащитника
Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3-%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%80-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC/
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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