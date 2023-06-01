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Сегодня, 16:49

Селюк предположил, в какой клуб может перейти Месси

Алина Савинова
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Российский агент Дмитрий Селюк поделился мыслями о будущем нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Я считаю, что он вернется в «Барселону». Саудовская Аравия? Туда поедут Модрич и Бензема. Полтора миллиарда, которые предложили Месси это хорошо, но Лионель выберет «Барселону». У него денег столько, что он их не истратит», — цитирует Селюка Vprognoze.ru.

1 мая главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье заявил, что матч против «Клермона» в 38-м туре лиги 1 станет для Месси последним за клуб. По окончании сезона форвард покинет команду.

Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Всего за парижан он сыграл в 74 матчах, в которых забил 32 мяча и отдал 35 голевых передач. В составе «Барселоны» Месси провел 778 игр, отметился 672 голами и 303 результативными передачами.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10910171-agent-selyuk-predpolozhil-v-kakoj-klub-perejdet-messi.html
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Дмитрий Селюк
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