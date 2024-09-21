Семак — о Миранчуке и Сафонове: «Видно, что оба наслаждаются игрой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре российских футболистов Алексея Миранчука и Матвея Сафонова.

«Частично смотрел матчи и Миранчука, в котором он забил прекрасный гол, и Сафонова в Лиге чемпионов. Рад за обоих. Они занимаются своим любимым делом. Видно, что оба наслаждаются игрой. Спрашивал ли у меня Сафонов какие-то советы? Нет, но думаю, у него есть люди, которые могут ему что-то подсказать и посоветовать», — сказал Семак Metaratings.ru.

В летнее трансферное окно 2024 года Сафонов перешел из «Краснодара» во французский «ПСЖ», а Миранчук — из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту».