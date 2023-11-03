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Сегодня, 17:46

Семин: «Головин может попасть в список претендентов на «Золотой мяч», как Хвича»

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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина. Хавбек в этом сезоне дважды признавался игроком месяца в французской команде.

«Головин радует в этом сезоне. Его уровень понимания игры близок к лучшим европейским полузащитникам, — приводит «РБ Спорт» слова Семина. — Может ли Головин попасть в список претендентов на «Золотой мяч», как Хвича? Да, это вполне возможно, но Хвича все-таки выиграл чемпионат вместе с «Наполи».

27-летний Головин провел 9 игр в чемпионате Франции-2023/24, забил 4 гола.

«Монако» после 10 туров с 20 очками занимает 3-ю строчку в турнирной таблице лиги 1.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Александр Головин
ФК Монако
Юрий Семин
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