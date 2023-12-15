Семин — о признании Головина лучшим игроком России: «Саша, вне сомнений, номер один»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» голосование за звание лучшего футболиста России, по итогам которого победил полузащитник «Монако» Александр Головин.

«Думаю, Саша, вне сомнений, номер один. Он очень успешно играет в европейском чемпионате. Все закономерно. Никого другого я бы и не назвал, только Головина», — сказал Семин «СЭ».

В голосовании хавбек «Монако» набрал 232 балла, у Чалова — 94. Третьим в общем зачете стал спартаковец Квинси Промес (84). Вендел из «Зенита» — четвертый (82), а Джон Кордоба из «Краснодара» — пятый (60).

В этом году Головин забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач в 36 официальных матчах за «Монако», установил личный рекорд результативности за год — в 2019-м он отличился восемь раз и трижды подряд признавался болельщиками лучшим игроком месяца (сентябрь, октябрь и ноябрь) в своем клубе.