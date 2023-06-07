Семин: «Отсутствие еврокубков — серьезный аргумент в сторону ухода из «Монако» для Головина»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о будущем российского хавбека «Монако» Александра Головина.

«Головин провел отличный сезон, судя по статистике. Он стал полноценным лидером «Монако», но в концовке у клуба что-то не задалось. Там уже давно есть какая-то нестабильность с тренерами. Стоит ли Александру задуматься об уходе? У него есть своя голова на плечах, решит сам. Головин может играть в любом европейском клубе, он высококлассный футболист. Конечно, отсутствие еврокубков — серьезный аргумент в сторону ухода из «Монако» для Головина», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. Всего россиянин сыграл за «Монако» 176 матчей, отметился 25 голами и 33 результативными передачами.