Семин поддержал продление контракта Головина с «Монако»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на продление контракта полузащитника Александра Головина с «Монако»

«Замечательно! Поздравляем Александра, он продолжает работать в хорошем большом клубе. К нему есть доверие, он проявил себя. Наверное, правильно, что не стал менять команду. В «Монако» ему комфортно. Наверное, это правильное решение. С каждым годом он играет лучше и лучше. Есть пословица — от добра добра не ищут», — сказал Семин «СЭ».

Ранее пресс-служба клуба сообщила о продлении контракта до 2029 года.

Головин выступает за «монегасков» с июля 2018 года. В общей сложности хавбек провел 209 матчей за французскую команду, забил 31 гол и отдал 39 результативных передач.

В нынешнем сезоне «Монако» располагается на втором месте в таблице чемпионата Франции после шести туров, набрав 16 очков.