Семин о переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Это большая заслуга академии «Краснодара»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии «СЭ» поделился мнением о трансфере российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Переход Сафонова — это большая заслуга академии «Краснодара». Наконец-то Галицкий, который уделяет большое внимание своей академии и своим игрокам, дождался больших успехов. Вот сейчас воспитанник клуба был приглашен в один из европейских топ-клубов. Есть ли у Сафонова шансы выиграть конкуренцию за место в стартовом составе? Если его приглашают, то, конечно, есть. Его позвали за достаточно большие деньги, значит, в нем видят футболиста, который будет конкурировать. А выиграет ли он эту конкуренцию — зависит от него», — сказал Семин «СЭ».

14 июня «ПСЖ» и «Краснодар» объявили о трансфере 25-летнего россиянина в парижский клуб. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», в которых пропустил 27 голов и отыграл 11 встреч на ноль.