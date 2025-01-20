Семин считает, что «ПСЖ» не выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне

Бывший главный тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что «ПСЖ» не является претендентом на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне, несмотря на трансфер нападающего Хвичи Кварацхелии.

«Я не думаю, что «ПСЖ» может выиграть Лигу чемпионов в этом году, а что будет в следующем, посмотрим. Но нет никаких сомнений в том, что Хвича усилит команду, потому что он топовый игрок, который прошел очень сложную итальянскую лигу, став там лучшим. На мой взгляд, у него очень хорошие перспективы», — цитирует специалиста ТАСС

Стоимость трансфера Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ», по данным СМИ, составляет 70 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний вингер отыграл за неаполитанский клуб 19 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи. В составе «Наполи» Кварацхелия стал чемпионом Италии-2022/23.